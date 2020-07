SSC Napoli Charity: si prosegue con le gare di solidarietà

Dopo l’iniziativa “Charity Food per Napoli”, con la quale sono state distribuite oltre 50 tonnellate di cibo a famiglie bisognose nel quadro dell’emergenza Covid-19, la SSC Napoli prosegue le attività di solidarietà.

Il progetto “SSC Napoli Charity” è già partito con due aste che hanno riscosso notevole successo e prosegue adesso con una terza asta di beneficenza che mette in palio un’altra memorabilia azzurra: SSC Napoli Maglia Gara Away 2019/2020, con patch Mertens “All Time Top Scorer”, indossata dal giocatore azzurro Elseid Hysaj durante il primo tempo di Verona-Napoli. Insieme all’oggetto sarà consegnato un certificato che ne attesta l’autenticità.

Il ricavato dell’asta andrà alla associazione no profit Agan Onlus:

Agan Onlus è una associazione di genitori con figli autistici adulti, attualmente impegnata a realizzare il progetto “Una cascina per la vita” che intende affrontare il tema del DOPO di NOI nell’ambito della disabilità autistica. La Fondazione “Giovanni Campaniello” ha fatto propria l’idea progettuale della Agan Onlus e sta realizzando una struttura residenziale a connotazione agricola, che possa accogliere i ragazzi. La struttura sarà il tetto sotto il quale realizzare un progetto di vita che, con l’impegno in attività mirate a valorizzare le capacità di ciascuno dei ragazzi ospitati, dia loro il modo per essere gli attori della loro vita. La ricerca scientifica ed il mondo dell’autismo troveranno un polo dedicato, pronto ad ospitare ogni manifestazione e approfondimento sulla materia.

Il progetto “SSC Napoli Charity” proseguirà con altre aste online che avranno come beneficiari esclusivamente associazioni no profit che operano in maniera efficace sul territorio, con un impatto positivo sulla comunità, mettendo così a disposizione dell’organizzazione ulteriori risorse da utilizzare per le proprie attività.

La SSC Napoli ha scelto di collaborare con la più grande piattaforma mondiale di aste, eBay, perché entrambi condividono il concetto che tali attività debbano riconoscere ai beneficiari il massimo del profitto possibile.

Il programma eBay Charity fornisce, quindi, la possibilità alle imprese, come la SSC Napoli, di devolvere il 100% del ricavato delle vendite direttamente all’organizzazione no profit, con “0” costi amministrativi.

Per partecipare all’asta, sarà sufficiente collegarsi al seguente link http://sscn.it/3819f1

Tutti insieme per far battere un grande cuore azzurro al fianco di chi ha più bisogno.

Fonte: sito ufficiale della società