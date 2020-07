SKY – Passi in avanti per il rinnovo di Elmas. Politano contro il Genoa

Dall’esterno dello stadio San Paolo, il collega di Sky Francesco Modugno aggiorna sulla situazione degli azzurri in vista del campionato, ma anche di mercato. “Domani contro il Genoa, tra i pali ancora Meret, Ospina è stato convocato, ma non lo si vuole rischiare. Per il resto alcuni dubbi di formazione con Elmas in vantaggio su Zielinski. A proposito del macedone, ci sono buone sensazioni sul rinnovo del contratto, contratto per i prossimi 5 anni. In attacco stavolta Politano in avanti con Mertens e Insigne, ma è pronto anche Lozano. La squadra si allenerà al San Paolo e poi partirà per la Liguria, in vista del Genoa, Gattuso chiede alla squadra la giusta concentrazione per la gara contro i rossoblu di Nicola”.

La Redazione