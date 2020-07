Serie A/ Lecce-Lazio 1-1 (1T): VAR protagonista al Via del Mare!

Questa sera, allo stadio Via Del Mare, va in scena Lecce-Lazio, sfida valida per la 31esima giornata, ecco le formazioni ufficiali e il commento:

La partita è subito accesa con il lecce che passa in vantaggio al minuto 3‘ con un gran sinistro di Mancosu, che però viene annullato dal VAR per un controllo di mano dello stesso giocatore salentino. La Lazio reagisce subito e passa in vantaggio al minuto 10‘, grazie al goal di Caicedo che dopo un tiro respinto da Gabriel su Parolo, ribadisce in rete. Al 30esimo, il Lecce pareggia grazie al colpo di testa di Babacar dopo uno splendido cross di Falco. Al 38esimo, Lazio vicino al goal con un colpo di testa di Caicedo che termina di poco alto. Al 46esimo viene fischiato un rigore al Lecce, per fallo di mano di Patric. Dopo un lungo check VAR, dal dischetto Mancosu spara alto sopra la traversa. Dopo 7 minuti di recupero termina il primo tempo.

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Mancosu, Petriccione, Barak; Falco, Saponara; Babacar. All. Liverani.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

Ammonizioni: 22′ Caicedo (LA), 42′ Donati (LE), 44′ Radu (LA)

Marcatori: 10′ Caicedo (LA), 30′ Babacar (LE)