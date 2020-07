Il Napoli domani andrà a sfidare a “Marassi” il Genoa, in una sfida valevole per la trentunesima giornata. In occasione della sfida in Liguria, non mancheranno le telecamere di Sky che ha designato la coppia di telecronisti.

Ore 19.30 Diretta Gol Sky Sport 251 (satellite e fibra) Genoa-Napoli – Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite) telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Francesco Cosatti; Andrea Marinozzi

La Redazione