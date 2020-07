Se KK dovesse salutare, il Napoli punterebbe forte sul viola Pezzella

Mancano ancora 8 giornate, ma il Napoli del futuro è in costruzione. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è al lavoro per questo. Uno dei calciatori che potrebbe lasciare l’azzurro nella prossima sessione di mercato è Kalidou Koulibaly, sul quale ci sono gli occhi di tante big d’Europa. L’idea più forte per rimpiazzarlo è quella che porta al viola German Pezzella, con cui il Napoli già nello scorso mese di febbraio aveva avviato dei contatti. L’alternativa è rappresentata da Gabriel Magalhaes, difensore brasiliano classe ’97 del Lille, club con il quale il Napoli sta già trattando per Victor Osimhen.

Fonte: gianlucadimarzio.com