Secondo GianlucaDiMarzio.com il Napoli per sostituire Koulibaly starebbe pensando a German Pezzella della Fiorentina. Il difensore argentino, già sondato in passato, é l’acquisto ideale anche per la sua esperienza in Serie A. Sullo sfondo rimane Gabriel Magalhaes del Lille, che potrebbe rientrare in una maxi trattativa con l’attaccante nigeriano Osimhen