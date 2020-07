Per Gattuso l’unica alternativa a Osimhen è italiana

Un’altra giornata positiva, in ogni caso. E d’altronde, in questo momento, il Napoli non considera alternative a Osimhen anche perché l’unica alternativa (se così si può dire) che Gattuso prenderebbe in considerazione si chiama Ciro Immobile. Al momento, solo qualche sondaggio ma il bomber di Torre Annunziata sta bene alla Lazio e non pensa di lasciarla. Nel caso, il Napoli ha fatto sapere che c’è. Ma segnali non ne arrivano. Ringhio, prima al telefono poi nel corso della cena della settimana scorsa, ha rafforzato il feeling con il senegalese. Nel summit successivo con De Laurentiis, Gattuso ha ribadito che è calciatore molto funzionale al gioco che lui ha in mente. Insomma Gattuso ha in testa Osimhen e continua a battere questo ferro. Finché è caldo. Il Lille attende l’incontro con De Laurentiis: potrebbe tenersi a Montecarlo. Prezzo iniziale: 70 milioni. Il Napoli vuole inserire Ounas, ma Lopez ha detto no. Il Lille ha bisogno di cash ed impensabile, dunque, che dica di sì a una contropartita. Fonte: Il Mattino