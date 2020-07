Pasquale Tina: “Ballottaggio Younes-Lozano per il sostituto di Insigne”

Nel corso di Radio Marte, durante il programma “Marte Sport Live”, è intervenuto il collega di “Repubblica” Pasquale Tina sulle ultime di formazione del Napoli contro il Genoa. ”#Allan si è allenato con il gruppo quindi dovrebbe essere convocato per mercoledì. Ci sarà turnover, ci saranno rotazioni in tutti i reparti con #Hysaj per #DiLorenzo,#Maolas per #Koulibaly,#Lobotka per #Demme e Elmas per #Fabian. In avanti #Mertens e #Politano. Il #Napoli è in campo. Domani ci saranno diversi cambi: confermato #Meret, torneranno #Hysaj e #Lobotka, si potrebbe fermare #Fabian per #Elmas. Davanti tornano #Mertens e #Politano e potrebbe riposare #Insigne con ballottaggio #Younes–#Lozano”.

La Redazione