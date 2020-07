Ecco la clamorosa offerta per strappare Osimhen al Napoli

Victor Osimhen è praticamente un nuovo giocatore del Napoli. Il club di De Laurentiis e il Lille sono a un passo dal definire gli ultimi dettagli per il trasferimento dell’attaccante nigeriano in azzurro, con il quale c’è già un accordo di massima. “Tutto è andato bene, c’è stata una sintonia totale – ha dichiarato ieri un membro dell’entourage del 21enne – La decisione arriverà a breve. Gattuso gli ha fatto capire di volerlo e di credere molto nelle sue doti”. L’annuncio potrebbe essere formalizzato nelle prossime ore, la trattativa si chiuderà in un range compreso tra i 50 e i 60 milioni di euro.

Osimhen, mossa disperata dell’Inter

In Francia, però, parlano di una mossa disperata dell’Inter di Conte e Marotta. La dirigenza Suning avrebbe messo sul piatto ben 80 milioni di euro per far cambiare idea al Lille, come ha riferito il portale le10sport.com. Un’offerta che non preoccupa minimamente De Laurentiis che ha già l’assenso dell’attaccante, nei giorni scorsi in città per una visita e per un colloquio con il patron: “La sua impressione è stata buona” ha detto uno degli agenti del giocatore. Fonte: CdS