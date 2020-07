Secondo Sportitalia ecco quali potrebbero essere le modifiche di Gattuso in vista della sfida id domani a Marassi contro il Genoa. In difesa Hysaj dovrebbe prendere il posto di Di Lorenzo sulla corsia destra, al cenro della difesa invece Manolas affiancherà Maksimovic vista la squalifica di Koulibaly. A centrocampo Lobotka agirà come playmaker, vista la squalifica di Demme. Mentre in attacco potrebbe esserci riposo per il capitano Insigne, al suo posto El Chucky Lozano.