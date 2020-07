Milik ha l’accordo con la Juventus. La palla passa ad AdL e Agnelli

La prossima stagione Arek Milik andrà alla Juventus, il polacco ha trovato l’accordo con il club bianconero fino al 2025 e guadagnerà 4,5 milione a stagione. Ora sono i club che dovranno accordarsi, l’aspetto più difficile, visto che il Napoli chiede sempre non meno di 45 milioni. Sull’ex Ajax ci sono anche Atletico Madrid e Tottenham, ma la sensazione è che le parti in causa, per il bene di tutti, si dovranno sacrificare, visto anche che le pretattiche non servono più a nulla e la Juventus si è sbilanciata.

Fonte: Il Mattino