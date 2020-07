Liga: I colchoneros non vanno oltre il pareggio a Vigo

Ore 19:30

Valencia-Valladolid 2-1 M. Gomez (VALE) 30′, V. Garcia (VALL) 47′, Lee Kangin (VALE) 89′

Ore 22:00

Celta Vigo-Atletico Madrid 1-1 Morata (A) 1′, Beltran (C) 49′

Valencia-Valladolid. Il primo brivido arriva al 19′ col tentativo aereo di Kondogbia alto di un soffio, al 30′ i padroni di casa sbloccano il punteggio con facile tocco sotto misura di Maxi Gomez che riceve da Gameiro e sigla l’1-0. Nel finale di tempo non arriva la replica ospite così al duplice fischio squadre a riposo sull’1-0 valenciano. Nei secondi 45 minuti Victor Garcia sfrutta un batti e ribatti in area e insacca nell’angolino, col passare dei minuti la squadra di casa prova a riorganizzarsi. Nel finale Kangin Lee riporta in vantaggio i valenciani con un preciso tiro a giro dal limite che si insacca nell’angolino per il definitivo 2-1.

Celta Vigo-Atletico Madrid. Pochi secondi e Morata sblocca il punteggio con un facilissimo tap-in sfruttando l’assist di Correa, al 22′ Mallo si accentra e calcia a lato di pochissimo. Nel finale di tempo Mendez cerca il pareggio per i padroni di casa con una sassata dal limite ma la sfera termina sul fondo id pochissimo chiudendo i primi 45 minuti col vantaggio madrileno. Nella ripresa arriva il pareggio galiziano con Beltran che aggancia in area il cross di Mendez e non grande fredezza non perdona siglando l’1-1, al 65′ Santi Mina cerca gloria personale calciando a giro dai 20 metri ma Oblak in volo sventa la minaccia. Nel finale nessuna delle due squadre riesce a segnare il goal vittoria così al triplice fischio la sfida termina in parità.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Real Madrid 77-Barcellona 73-Atletico Madrid 63-Siviglia 60-Villarreal 54-Getafe 53-Real Sociedad 51-Valencia 50-Athletic Bilbao 48-Granada 47-Osasuna 45-Levante 43-Valladolid 39-Betis 38-Eibar 35-Alavés 35-Celta Vigo 36-Mallorca 29-Leganés 28-Espanyol 24

A cura di Emilio Quintieri