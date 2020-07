La SSC NAPOLI farà un’asta di beneficenza, con un oggetto speciale

La SSSC Napoli organizzerà un’asta online in collaborazione con e-bay, in cui il ricavato andrà ad Agan Onlus, un’associazione che si occupa di beneficenza. L’oggetto in vendita all’asta, è una maglia speciale, come specifica la società sul sito ufficiale.

“SSC Napoli Maglia Gara Away 2019/2020, con patch Mertens “All Time Top Scorer”, indossata dal giocatore azzurro Elseid Hysaj durante il primo tempo di Verona-Napoli. Insieme all’oggetto sarà consegnato un certificato che ne attesta l’autenticità.”