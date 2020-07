Il Napoli andrà a Castel di Sangro, grazie anche al sì di Dimaro-Folgarida

Il ritiro azzurro sarà a Castel di Sangro. Ma solo per questa estate. Nonostante l’ottimismo del Comune abruzzese, infatti, sarà ancora Dimaro-Folgarida la sede del ritiro precampionato la prossima estate. Luciano Rizzi, presidente dell’Azienda per il Turismo della Val di Sole spiega i termini dell’accordo: «Non abbiamo problemi a concedere la nostra autorizzazione a Castel di Sangro per ospitare il ritiro del Napoli questa estate. Noi abbiamo una esclusiva a cui rinunciamo per il bene del club azzurro, perché qui ci sono ancora troppe incertezze e non ci sarebbero state le condizioni per organizzare il grande evento che mettiamo in campo ogni estate da anni. Meglio pensare già alla prossima stagione». Mauro Febbo, assessore al turismo della Regione Abruzzo ha parlato di intesa per i prossimi 6 anni a 800 mila euro a stagione. Ma almeno per il 2021, ma forse anche per il 2022, c’è un accordo con la Val di Sole. Napoli e Trentino Marketing hanno affrontato negli ultimi giorni la questione per raggiungere una intesa. Il Napoli non poteva garantire i tradizionali tre week end di presenza previsti dal contratto e allo stesso tempo la Val di Sole, che ha rinunciato a causa del Covid 19 anche all’organizzazione del Mondiale di Mountain Bike proprio per le restrizioni attualmente in vigore. A Castel di Sangro incertezza per le date: il raduno è previsto il 28 agosto, ma se la squadra si qualifica per le final eight di Champions, slitterà di almeno una settimana.

Fonte: Il Mattino