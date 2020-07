[Grafico] Genoa/Napoli, un dubbio per mister Nicola. Gattuso rilancia Politano

Domani sera alle ore 19,30 si giocherà Genoa-Napoli, allo stadio “Marassi”, gara da classico testa-coda del campionato. I rossoblu hanno bisogno di punti per evitare la retrocessione, per l’occasione Nicola non cambierà modulo. Gli unici assenti sono per infortunio: Criscito e Radovanovic. Unico dubbio in attacco con Pandev o Sanbria al fianco di Pinamonti. Gattuso invece dovrà fare a meno degli squalificati: Koulibaly e Demme, al loro posto Manolas e Lobotka. Dal primo minuto ritornano Politano per Callejon e Mertens per Milik.

Fonte: Corriere dello Sport