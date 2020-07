Allan ha recuperato: Il brasiliano si candida per un posto da titolare

TORNA IL 5

Allan ha pienamente recuperato: già nello scorso fine settimana aveva smaltito i postumi dell’infortunio, ma aveva ancora qualche difficoltà nel cambio di direzione ed è stato preservato. Il suo impiego dal primo minuto contro il Genoa è assolutamente possibile: se non ci sarà il brasiliano allora giocherà Elmas. Sicuro del posto, invece, lo slovacco Lobotka, vista la squalifica di Demme. Per il ruolo di interno sinistro potrebbe esser favorito Fabian Ruiz: Zielinski è diffidato e potrebbe osservare una gara di stop per tornare al meglio in vista del match con il Milan di domenica sera al San Paolo. In difesa, certa la coppia centrale Manolas-Maksimovic con la squalifica di Koulibaly. Sugli esterni, giocherà Elseid Hysaj. L’albanese dovrebbe sostituire Di Lorenzo che ne ha giocate 5 su 6 dalla ripresa ed ha mostrato contro la Roma un fisiologico affaticamento muscolare. Sulla sinistra staffetta tra Mario Rui che partirà titolare e Ghoulam, pronto a mettere minutaggio importante nelle gambe. Tra i pali confermato Alex Meret: Ospina anche ieri ha fatto in parte differenziato, la valutazione sul ballottaggio sarà procrastinata alla gara con il Milan. Fonte: Il Mattino