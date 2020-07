In vista del Genoa sono tanti gli azzurri che scalpitano

Le chance ci sono, per tutti. Soprattutto in una gara come quella contro il Genoa che segue un test probante come quello con la Roma ed anticipa la gara interna con il Milan. Le chance ci sono per Lozano che una da titolare è certo di giocarla. Ma, contro il Genoa, in prima linea, finora è quasi sicuro di una maglia da titolare solo Mertens che ha riposato contro la Roma. Non ha voglia di fermarsi Lorenzo Insigne: tra le 2 di Coppa e le 4 di campionato, il capitano azzurro è stato sempre impiegato dal primo minuto da Gattuso.

Scalpita anche Politano che potrebbe avere una maglia da titolare anche per i progressi dimostrati in fase difensiva così da preservare maggiormente l’equilibrio tattico. L’ipotesi più accreditata resta quella che prevede Politano-Mertens-Insigne dal primo minuto, con una staffetta già programmata per il 24 in vista del Milan e la possibilità anche di un ampio spezzone di gara per Lozano che intanto non perde le speranze di giocare dal primo minuto. Fonte: Il Mattino