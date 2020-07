Di Marzio: “Gattuso potrà lottare su più fronti la prossima stagione”

Gianni Di Marzio, giornalista, è intervenuto su radio marte, ecco le sue parole: ”Osimhen sarà molto utile al Napoli per come gioca, è contropiedista con giocate da campione, bravo di testa e con un gran fisico. Se gioca in una squadra che cerca il gol con il fraseggio potrebbe avere qualche difficoltà. Insigne deve essere preservato anche perché in campo sta dando sempre il 100%. Voglio che punti più spesso l’avversario per saltarlo, sono convinto che possa dare ancora di più. Zielinski sta maturando sempre di più e sta confermando le sue qualità. Il Napoli sta costruendo una squadra forte e Gattuso potrà lottare su più fronti la prossima stagione”