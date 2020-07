La super rimonta di Gattuso: Il Napoli ora è a sua immagine e somiglianza

Coppa Italia in bacheca, marcia decisa in campionato con Un solo stop: a Bergamo

La super rimonta di Gattuso proiettata verso il futuro.

NAPOLI – Così lontani (ed era la ventesima giornata di campionato, «appena» dieci partite fa) e poi così vicini (ma sono passati sei mesi, un’eternità) in un quinto posto che è diverso. Perché a Gattuso lascia dentro sensazioni incoraggianti per il futuro, mentre Paulo Fonseca si rigira tra le fiamme del proprio «inferno». In mezzo, c’è anche la Coppa Italia, che sta lì, a riempire una bacheca nella quale il Napoli sentiva l’esigenza di aggiungere un trofeo. È cambiato il mondo, pure il calcio e anche somaticamente questa classifica che ora Gattuso riesce persino a godersi, senza dimenticare cosa sia servito per rimodellare una squadra a propria immagine e somiglianza: le sconfitte con la Fiorentina e anche quella con il Lecce, ad esempio, ferite che restano lì, e questa serie positiva di sei vittorie nelle ultime sette gare sembra aver suturato. Fonte: CdS