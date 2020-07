Gargiulo: “L’esordio ed il gol di Juwara gran bel successo per tutto il calcio”

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Antonio Gargiulo, Presidente del Napoli United: “Quello di ieri è stato un gran bel successo, come se avessimo segnato noi. Una bellissima storia alla ribalta della Serie A, che dà anche a noi una spinta in più per ciò che abbiamo fatto in tutti questi anni. Sono 10 anni circa che, con lo sport, cerchiamo di integrare i ragazzi. Hanno tutti un vissuto, che noi neppure immaginiamo. Vedere che arrivano qui, dopo tanti sacrifici e continuano a farne. Sono ragazzi che hanno voglia di crescere, vincere, voglia di riscatto: il calcio può dare questa possibilità ai ragazzi. In Italia c’è poco coraggio nel lanciare giovani talenti, a partire dalla Serie A fino alle serie minori. È un fenomeno culturale su cui bisogna lavorare e cambiare strategia. Soprattutto noi dilettanti dobbiamo preparare i giovani, per palcoscenici più importanti“.

Fonte: Radio Punto Nuovo