Fiorentina, la squadra Primavera affidata ad Aquilani

Si prospetta un nuovo ruolo per Alberto Aquilani all’ interno della Fiorentina. Attualmente l’ex centrocampista è collaboratore tecnico nello staff di Beppe Iachini, ma per la prossima stagione potrebbe diventare l’allenatore della squadra Primavera. In questa stagione Aquilani è stato allenatore dell’Under 18 e la sua prossima avventura potrebbe essere nella squadra più importante del settore giovanile, attualmente senza guida dopo l’addio di Emiliano Bigica vincitore della Coppa Italia di categoria dell’anno scorso.

Fonte: gianlucadimarzio.com