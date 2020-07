Dopo la violazione del protocollo, salta l’affare Under al Napoli

La violazione nel pre-gara da parta della Roma, i giocatori si sono messi tutti in panchina, prima della sfida con il Napoli, cambia anche le prospettive di mercato. Under, l’esterno turco dei giallorossi, aveva l’intesa con la società partenopea sull’ingaggio, ma rischia di saltare per la vicenda del protocollo. Ieri nuovi contatti con il Sassuolo per Boga, ma al momento manca l’intesa sul prezzo. Infine Koulibaly, nessuno al momento è arrivato oltre gli 80 milioni, perciò De Laurentiis non si siede a trattare, anzi chiede sui 100 milioni.

Fonte: Il Mattino