Callejon vicino al Siviglia, ecco il contratto che gli offrirebbero i lusitani

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla della questione relativa al rinnovo di José Callejon e dell’offerta contrattuale del Siviglia per l’attaccante spagnolo : “Sul campo sta dimostrando il suo attaccamento alla maglia. Nonostante la certezza dell’addio, continua a garantire prestazioni di livello. Un rendimento che rende tutto più malinconico pensando che tra poco più di un mese dovrebbe andare via per ritornare in Spagna. Il Siviglia sembra favorito in questa asta aperta tra alcuni club, tra cui il Valencia. Lì guadagnerebbe gli stessi soldi che gli offre il Napoli, ma con un contratto più lungo”. Fonte:GdS.