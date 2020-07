Bucchioni: “Gattuso? Non so come abbia fatto il Milan a mandarlo via”

Enzo Bucchioni, giornalista, è intervenuto su radio sportiva, ecco le sue parole: “Gattuso? Non so come abbia fatto il Milan a mandarlo via. Pioli? Viene visto come un normal-one. Rangnick? In Italia è più difficile lavorare.”