Nel corso del programma di Sportitalia “Speciale calciomercato” Alfredo Pedullà analizza le prossime strategie del club azzurro. “Osimhen? Sarà una settimana decisiva per il suo passaggio in azzurro, tra oggi e giovedì avremo delle risposte definitive, lui ha già detto si al Napoli. Non ci sarà nella trattativa l’inserimento di Ounas. Su Gabriel Magalhaes, lui è extracomunitario, ma piace alla società di De Laurentiis. Infine Milik saranno settimane dove sarà in copertina”.

La Redazione