A. Caruso (sind. Castel di Sangro): “Previste 4 amichevoli. Ecco le date del ritiro”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante il programma “Radio Gol”, condotto da Valter De Maggio è intervenuto il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso. “L’accordo con il Napoli sarà per sei anni + altri sei, in tutto fino al 2032. Gravina? Lui è cittadino onorario di Castel di Sangro, ma in questa situazione è stato piuttosto neutrale, la sua presenza sia stata una garanzia, per vedere se fossimo all’altezza della situazione. C’è grande attesa per l’arrivo del club azzurro e della squadra qui in Abruzzo, ovviamente c’è da monitorare la situazione del Covid-19, perciò massima responsabilità in un momento di piena emergenza. Sul settore giovanile a livello di collaborazione, c’è una bella storia sull’attività delle squadre juniores, dove nel fine settimana ospitiamo la Juventus e club importanti, ma in generale svolgiamo diverse attività. La regia o patrocinio del Napoli sarebbe un ulteriore slancio su questa tematica così importante. Le amichevoli? In tutto saranno 4, una con il Castel di Sangro, due con le compagini dell’Abruzzo e una squadra internazionale. Infine il 28 o il 29 Agosto l’inizio e il 9 Settembre la fine del ritiro”.

La Redazione