Ultime Castel Volturno – Allan e Ospina tornano ad allenarsi in gruppo

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti al Centro Sportivo di Castel Volturno, in vista della sfida dell’8 Luglio alle ore 19,30 a “Marassi” contro il Genoa. Lavoro di scarico in palestra per chi ha giocato contro la Roma, il resto del gruppo in campo hanno svolto torello e una fase di allunghi. A seguire seduta tecnica ed esercitazioni al tiro, infine partitella a campo ridotto. Ospina si è allenato la prima parte in gruppo e poi lavoro personalizzato, Allan interamente con i compagni di squadra, infine Lllorente terapie e lavoro in palestra.

Fonte: sscnapoli.it