SKY, Gattuso: “Questa squadra è forte, solo che devo ricordarglielo”

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, dopo la vittoria con la Roma, interviene ai microfoni Sky: “Non c’è nessun segreto, io alleno giocatori forti, solo che ogni tanto bisogna ricordarglielo. Bisogna creare una mentalità vincente, anche perchè la maggior parte di questi giocatori sarà qui il prossimo anno. Lorenzo deve provare di più a saltare l’uomo, può fare sempre la differenza, è un ragazzo intelligente, arriva subito a fare suo quanto si propone in allenamento, anche ciò che è nuovo. Lozano deve giocare a campo aperto, veloce, ultimamente dimostra più voglia e sta avendo più chance. La squadra deve migliorare in mentalità, perchè a volte si siede, è questo ciò in cui deve migliorare, perchè forti questi ragazzi sono forti. Questa squadra palleggia bene, ma deve lavorare, farlo tutti insieme. A qualcuno non piacerà, certo, ma se ne farà una ragione…Bisogna attaccare meglio gli spazi, negli ultimi venti metri facciamo fatica, in questo bisogna migliorare, come nel gestire meglio le ripartenze avversarie. I subentranti che ho a disposizione sono di livello, abbiamo giocatori funzionali al calcio che vogliamo fare. Al Barcellona ci penserà tra due settimane”