SKY, Fonseca: “Stasera abbiamo perso perchè c’è stato un gran gol”

Fonseca, l’ allenatore della Roma, si ferma ai microfoni Sky per commentare la gara del San Paolo: “Dopo le due ultime sconfitte, oggi si è visto qualcosa di più certamente, anche se la vittoria non è venuta e nel calcio conta quello. Però, se confronto le ultime gare, stasera c’è stato un atteggiamento diverso, e questo mi dà fiducia. Abbiamo sempre lavorato con la difesa a tre e mi pare che stasera non si sia fatto male, per cui continueremo a proporre questo modulo. Non l’ho proposto perchè avevamo di fronte il Napoli, ma perchè credo che questo modulo ci permetta di esprimerci meglio. Ci sono leader in questa squadra, da Dzeko a Kolarov, dopo le sconfitte abbiamo parlato, perchè vogliamo tornare ad essere la squadra che si esprimeva bene fino ad un po’ di tempo fa. Stasera abbiamo perso contro una grande squadra che ha vinto con un episodio, un gran gol. Il mio compito adesso è ritrovare stabilità, equilibrio”