Ruotolo: “Gattuso ha grinta, è l’allenatore giusto. Ha ricompattato lo spogliatoio”

In onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Sandro Ruotolo, senatore: “Ho sempre ammirato Lorenzo Insigne, mi ha fatto molto piacere la prestazione di ieri che è stata un capolavoro con l’aggiunta di uno dei gol più belli. Vivo a Roma e per noi napoletani è un doppio risultato. Juwara? È una poesia, la favola del calcio. I talenti sono in tutto il mondo, noi siamo quelli fortunati, quelli che detengono la ricchezza. A pochi km da noi c’è gente che ha le nostre stesse capacità di partenza, ma spesso non riescono a dargli vita. Quando un talento emerge, ci riempie il cuore. Gattuso? Non si era capita la straordinaria importanza di questo ragazzo del sud. La grande forza dell’Era Gattuso sta soprattutto nell’aver recuperato lo spirito di squadra, si è di nuovo ricompattato lo spogliatoio. Gattusismo? A me la grinta piace. Quando ho sentito lui raccontare che pensa in calabrese e traduce in italiano, ho pensato fosse l’allenatore giusto per il Napoli”.