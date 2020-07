Lutto nel mondo del Calcio: E’ scomparso Peppe Rizza

La notizia, improvvisa, è arrivata questa mattina. Peppe Rizza non ce l’ha fatta. L’ex esterno di Juve Stabia e Nocerina è venuto a mancare per i postumi dell’emorragia cerebrale accusata a inizio giugno.

Ricoverato d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania, i medici lo avevano risvegliato dal coma farmacologico lo scorso 22 giugno, suscitando un po’ di ottimismo sulle sue condizioni di salute. Questa mattina, invece, la tremenda notizia.

Rizza aveva compiuto 33 anni lo scorso 8 aprile. Nel settore giovanile della Juventus ha raccolto i migliori risultati in carriera, con il double Scudetto-Supercoppa con la Primavera bianconera. In Campania aveva indossato le casacche di Juve Stabia e Nocerina in Serie C. Fonte: Il Mattino