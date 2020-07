Rinnovo Gattuso: una “formalità” di cui si discuterà a metà agosto

Il presidente De Laurentiis è soddisfatto del suo lavoro. E, seppure trattasi di formalità, sa che è tempo di blindare il suo tecnico. Il prolungamento di contratto che riguarda Rino Gattuso dovrebbe essere fino al 2022, ma se ne parlerà “ufficialmente” ad agosto. Sulla questione, il quotidiano La Repubblica scrive: “Ringhio aveva chiesto di non mollare la presa, i giocatori lo hanno preso in parola e si sono tolti lo sfizio di risalire al quinto posto. Il 4-3-3 comincia a essere più duttile e meno prevedibile, con promettenti sviluppi in vista della Champions l’8 agosto a Barcellona. È una gestione del gruppo che piace molto a De Laurentiis, pronto a offrire al tecnico un contratto fino al 2022. I due non si incontreranno prima di metà agosto, tanto si tratta a questo punto di una formalità”.