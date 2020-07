L’Era Rangnick rivoluzionerà il Milan: Il tedesco non sarà solo l’allenatore

Sta per cominciare, il nuovo corso del Milan, che ripartirà da Ralf Rangnick. L’amministratore delegato del club rossonero, Ivan Gazidis, ha annunciato a Paolo Maldini l’arrivo del manager tedesco per la prossima stagione, stando a quanto riporta Alessandro Alciato di Sky Sport. Rangnick sarà allenatore, direttore tecnico, responsabile del settore medico e molto altro. Confermate dunque le notizie riportate in passato di un accordo preso da tempo e ribadito in un incontro a Vienna dopo il lockdown.

Tuttavia, Maldini è il direttore tecnico e per contratto lo sarà fino al 2022. Gli è stato proposto di essere Ambasciatore del Club, una carica che valuterà e deciderà se eventualmente accettare nei prossimi giorni. In passato già aveva rifiutato un incarico simile prima dal Milan e poi dalla FIGC.

L’annuncio arriva in un momento positivo per la squadra, in cui cominciavano a vedersi i frutti del lavoro del management attuale e di Stefano Pioli. A gennaio sono stati incassati 51 milioni dalle cessioni di Piatek (27) e Suso (24), a fronte di soli 6,5 milioni di spesa per il prestito e il riscatto di Saelemaekers. Il monte ingaggi è stato abbassato di 20 milioni lordi in un anno, inoltre Maldini e Massara lasceranno in eredità acquisti del calibro di Theo Hernandez e Bennacer, che potranno generare in futuro una grande plusvalenza. Fonte: gianlucadimarzio.com