Gattuso ha cambiato il Napoli: Chiedere a Insigne, Callejon e Mario Rui

Un altro significativo passo in avanti. Battendo la Roma, il Napoli l’ha agganciata al quinto posto, cosa che non cambia lo scenario, perché comunque gli azzurri non riusciranno a mettere piede in Champions. Questa vittoria dà comunque ulteriormente il senso del lavoro di Gattuso,. In particolare con alcuni azzurri. Prendete Insigne.

Negli ultimi mesi con Ancelotti giocava male, quando giocava, e le uniche soddisfazioni se le prendeva in Nazionale, dove c’è un altro allenatore che sa gestirlo bene, Mancini. Lorenzo è stato rigenerato da Gattuso, uomo del Sud come lui, più attento alle qualità dei giocatori e alle esigenze della squadra rispetto al titolato predecessore. Ieri il capitano ha fatto una partita straordinaria, coprendo tutto il campo e aiutando la difesa (quante volte è arrivato al centro dell’area), trovando nel finale, con una magia, il gol della vittoria. Ecco, questo è il senso del lavoro di Rino, che tiene tutti nella giusta considerazione, da Mario Rui – eccellente – a Callejon, che tra un mese lascerà Napoli, non senza reciproci rimpianti. Squadra vera il Napoli e può crescere in prospettiva futura. Fonte: Il Mattino