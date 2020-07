Giornata importante per quanto concerne il ritiro del Napoli che sarà a Castel di Sangro. Per quanto riguarda le date, si dovrà attendere il percorso degli azzurri in Champions, ma per il resto accordo raggiunto sulla base economica di 800 mila euro, con opzione di sei anni. A darne conferma è l’Assessore al Turismo della Regione Abruzzo.

Fonte: Calcionapoli24.it