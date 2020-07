Napoli-Callejon, distanza sul rinnovo del contratto

Il Napoli e Callejon, una storia che vorrebbe che durasse in casa partenopea, ma come spesso succede in questi casi, il tempo e le distanze lo rendono più difficile. Il club azzurro offrirebbe un anno di contratto con opzione per il secondo alle stesse cifre dell’ingaggio, lo spagnolo ne vorrebbe due se non di più. Quindi ad oggi c’è distanza, Gattuso vorrebbe che Calletti restasse per il valore tattico del calciatore, bisognerà trovare l’accordo che al momento tra le parti manca. Si guarda ai sostituti: Ilicic, Bernardeschi, nell’affare con Milik e Under, ma la gente Callejon.

Fonte: Fabio Mandarini CdS