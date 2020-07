Il Napoli e Osimhen, trattativa che prosegue, senza grossi intoppi. Ora va trovata l’intesa con il Lille e il collega de “la Gazzetta dello Sport” Nicolò Schira aggiorna in tempo reale.“#Napoli e Victor #Osimhen sono in trattative molto avanzate e De Laurentiis è fiducioso di concludere l’affare nei prossimi giorni. Pronto contratto di 5 anni (€ 3 milioni all’anno + componente aggiuntivo) per l’attaccante nigeriano. Napoli e #Lille stanno lavorando per completare presto l’accordo”.

La Redazione