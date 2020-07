Mourinho: “Infrangerò le regole ed abbraccerò Ancelotti”

Tottenham-Everton chiuderà la 33^ giornata di Premier League. In conferenza stampa, il tecnico degli Spurs, Josè Mourinho, esalta l’allenatore avversario ed è pronto ad infrangere le regole per lui. “Qualche ufficio in una delle sue case è pieno di coppe, quindi non ha bisogno di nessuno che parli bene per lui. Come persona, sono fiero di aver avuto il privilegio di condividere con lui diversi momenti, come nei meeting Uefa – continua Mourinho – È uno dei top manager del mondo negli ultimi 20 anni e penso sia un privilegio per la Premier League riaverlo in panchina. Non ha bisogno di nessuno che lo presenti. Ho avuto il privilegio di conoscerlo anni fa, è un ragazzo d’oro. Il metro di distanza? Infrangerò le regole e lo abbraccerò perché Carlo mi piace moltissimo”.