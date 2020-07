Il Mattino vota la panchina: Ciro il più vivace

Ecco i voti de Il Mattino per i subentrati dalla panchina. Il più vispo è Mertens, suo l’assist a Di Lorenzo per la rete di testa (annullata per offside) dell’ex Empoli. Oltre alle sue solite giocate sulla trequarti per liberarsi al tiro e liberare i compagni di reparto. Buon impatto anche per Maksimovic, Lobotka e Lozano, mentre Elmas entrato all’85’ al posto di Fabian non è riuscito a mettersi in mostra.

6 MAKSIMOVIC

C’è sempre, è bravo a fronteggiare da solo l’incursione in contropiede di due avversari con intelligenza. Non va mai in affanno, né lui né gli azzurri perché la Roma si fa pericolosa sempre e solo nelle ripartenze. Il primo pallone non arriva quasi mai a Dzeko, lui ha senso della posizione ed è una continua certezza.

6,5 MERTENS

Sfiora il gol in contropiede. Quando entra vivacizza il gioco offensivo degli azzurri, dà brillantezza e imprevedibilità nel modo in cui sgorga il gioco. La difesa romanista difficilmente cade nella tentazione di sbilanciarsi, ma lui ha come sempre la qualità e l’intelligenza per farsi sempre trovare al posto giusto.

6 LOBOTKA

Rispetto a Demme è meno metronomo e prova più a gettarsi nelle linee avversarie per dare fastidio. La Roma non ha mai il ritmo alto e quindi non fatica mai e non è costretto mai a inseguire gli uomini sulla mediana. Fazio quando va vicino a Dzeko viene spesso schermato da lui, in ogni caso fa sempre il suo dovere.

6 LOZANO

Si piazza esterno destro, nel posto che predilige ed è costante con uno spillo nell’infastidere gli avversari. Il gioco si sviluppa dalla parte opposta e lui sa che deve sempre fare qualcosa in più per attirare le attenzioni. Ma in ogni caso, non è mai egoista, cerca sempre il compagno e questo aiuta anche in prospettiva.

sv ELMAS

Non riesce mai a mettersi in mostra nei pochi minuti in campo, gestisce quando riesce il possesso palla tra Veretout e Cristante. Fa quello che deve fare, senze errori, in fondo è quello di cui c’è bisogno in momenti come questi. Ha ancora dei margini di crescita. Ci mette freschezza e quando porta palla verso la bandierina dà pure prova di furbizia.