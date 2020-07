Il Mattino vota il centrocampo: Zielinski è una certezza

Ecco i voti de Il Mattino per il centrocampo azzurro. Il solito Zielinski riesce a essere il raccordo perfetto tra centrocampo e attacco, il polacco è sempre nel vivo della manovra sfiorando il goal in una circostanza. Bene Fabian e Demme che però non concedono squilli di tromba.

6 FABIAN RUIZ

L’uomo che si sdoppia. Si alterna con Demme nell’impostazione, s’incunea bene, come al 11’, quando si produce in un doppio scambio con Callejon, una delizia iberica per gli occhi che s’infrange sui guanti di Pau Lopez. Poi patisce la stanchezza e man mano che si avvicina la conclusione tende a perdersi.

6 DEMME

Kluivert e Mkhitaryan si alternano nel pressing, ma l’alternanza con Fabian gli consente di giocare un numero elevato di palloni. Diventa fondamentale in copertura quando Dzeko si stacca dai due centrali e cerca spazio per far salire la squadra. La sua copertura tampona la capacità del bosniaco di far salire la Roma. Ammonito, salterà il Genoa.

6,5 ZIELINSKI

sua la seconda grande occasione del Napoli, un taglio alle spalle della difesa che chiama, ancora, Pau Lopez a un grande intervento. Pellegrini prova ad arginarlo in prima battuta, ma il polacco riesce a costruire e a farsi trovare con continuità. Tutto scorre dalle sue parti, non si sottrae, lotta e ha qualità da vendere.