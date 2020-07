Malfitano: “Se il sostituto di Callejon è Politano il Napoli perde molto”

Mimmo Malfitano, giornalista Gazzetta dello sport, è intervenuto su radio marte, ecco le sue parole: ”Credo che il Napoli abbia già gettato le basi per essere un club competitivo a tutti i livelli. Senza l’autunno nero forse sarebbe in alto a sgomitare con Lazio e Inter ma non credo che la responsabilità sia solo dell’allenatore precedente. Se il sostituto di Callejon deve essere Politano credo che il Napoli perda molto. Non capisco perché si sia deciso di rinnovare il contratto di Mertens e non quello dello spagnolo che ha caratteristiche uniche”