Liga: Il Siviglia difende il quarto posto battendo l’Eibar

Ore 19:30

Levante-Real Sociedad 1-1 Isak (R) 12′, Morales (L) 16′

Ore 22:00

Siviglia-Eibar 1-0 Ocampos (S) 56′

Levante-Real Sociedad. La sfida si sblocca al 12′ col colpo di tacco al volo di Isak dall’interno dell’area che sfrutta il perfetto cross di Oyarzabal, il vntaggio ospite dura appena 4 minuti e al 16′ arriva il pareggio con la precisa rasoiata di Morales. Al 37′ Rochina controlla e calcia dalla media distanza ma Moya in volo si dimostra provvidenziale chiudendo così i primi 45 minuti in parità. Nel secondo tempo Merino cerca il nuovo vantaggio ospite da fuori ma Abarisketa in volo salva i suoi, al 75′ Melero cerca gloria personale calciando a giro ma Moya si dimostra provvidenziale. Nel finale nessuna delle due squadre riesce a siglare il goal-vittoria così al triplice fischio la sfida termina 1-1.

Siviglia-Eibar. La prima occasione arriva al 7′ col siluro di Exposito alto di un soffio, al 25′ Ocampoc cerca la conclusione a giro dal vertice dell’area ma la sfera termina sul fondo i non molto. Nel finale di tempo Fernando sugli sviluppi di un corner ci prova di testa ma Dmitrovic respinge chiudendo il primo tempo a reti inviolate. Nella ripresa Ocampos aggiusta la mira e dopo aver ricevuto palla da Jesus Navas insacca con grande destrezza per l’1-0 siviglista, col passare dei minuti non arriva la replica dell’Eibar così i padroni di casa controllano il match. Nel finale Suso cerca il sinistro a giro ma Dmitrovic si supera in volo chiudendo la sfida con la vittoria siviglista.

Classifica

Real Madrid 77-Barcellona 73-Atletico Madrid 62-Siviglia 60-Villarreal 54-Getafe 53-Real Sociedad 51-Athletic Bilbao 48-Valencia 47-Granada 47-Osasuna 45-Levante 43-Valladolid 39-Betis 38-Eibar 35-Alavés 35-Celta Vigo 35-Mallorca 29-Leganés 28-Espanyol 24

A cura di Emilio Quintieri