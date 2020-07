La Moviola – E’ tornato Rocchi. Su Milik, Dzeko e Mertens no rigore

Ok il gol di Callejon, in linea SKY

Non difficilissima la partita di Rocchi, che pure sembra tornato quello deciso e attento prima dello stop per il Covid-19: è alle ultime gare, ma se le fa tutte così, chiuderà come conviene ad un arbitro degno della sua levatura.

MAI RIGORE

Veretout interviene alla disperata su Milik, prendendo nettamente prima il pallone: l’intervento era rischioso perché da dietro. Dall’altra parte, si lamenta Dzeko per una trattenuta di Manolas alle sue spalle: davvero leggera per connotarla come punibile. Ancora: tiro di Mertens, Fazio respinge con la pancia e non col braccio sinistro.

BUONO, NON BUONO

E’ regolare la rete realizzata da Callejon, in linea con Spinazzola sul cross di Mario Rui. Annullato gol a Di Lorenzo: off side sul cross di Mertens, è oltre Ibañez.

DISCIPLINARE

Corretti i cartellini gialli per Demme (su Mkhitaryan), Pellegrini (su Mario Rui dopo aver preso il pallone), Koulibaly (la cui scivolata ostacola Mkhitaryan), Mancini (duro su Insigne), Veretout (su Mertens), Cristante (su Lozano).

Fonte: CdS