Insigne è tra i 10 migliori al mondo, anche il CdS prende nota nel voto

Callejon 6,5

Non è pronto dopo la traversa colpita da Milik a ribattere a rete. Si rende spesso pericoloso. Nella ripresa porta in vantaggio il Napoli. Anticipa Ibanez e sorprende Lopez.

Milik 6

Grande spunto di testa, colpisce la traversa con Lopez battuto. Poi impegna Lopez da dentro l’area.

Insigne 7

Per Sergio Chesi è tra i 10 migliori al mondo. Per il Cds sempre pericoloso, cerca il gol come un’ossessione. Lo trova nel finale, con un tiro a giro dal vertice dell’area. Sesta rete in campionato.