Il Napoli ai voti del CorrSport: Mario Rui, la “vendetta” dell’ex. Bene Fabian Ruiz

Il Napoli batte per 2-1 la Roma, riscattando così la sconfitta di Bergamo, agganciando così al quinto posto i giallorossi. Dopo una prima frazione dove gli azzurri sfiorano la rete con Fabian Ruiz e Zielinski, traversa con Milik. Per i giallorossi i pericoli vengono da Mykitarian e Pellegrini. Nel secondo i partenopei passano in vantaggio, cross di Mario Rui e in spaccata Callejon batte Pau Lopez. Il Napoli sfiora il raddoppio con Zielinski e Fabian Ruiz. La Roma all’improvviso pareggia, con lo spunto di Mykitarian che con un diagonale batte Meret. Nel finale però arriva il gioiello di Insigne che con un tiro a giro mette la palla sotto l’incrocio, il capitano va ad abbracciare Gattuso. Un successo che fa morale in vista delle 8 partite finali. Solo Di Lorenzo non sufficiente, bene Mertens che porta vivacità all’attacco dei partenopei.

Meret 6 – Praticamente inattivo per tutto il primo tempo, quando la Roma non ha mai calciato nello specchio della porta, una sola parata nel recupero.

Di Lorenzo 5,5 – Limita Spinazzola, con qualche difficoltà.

Manolas 6 – Cinque anni nella Roma non si dimenticano, conosce bene Dzeko e sa come fermarlo.

Maksimovic (19’ st) 6 – Conferma la crescita di questa stagione.

Koulibaly 6 – Libera l’area di rigore, nei momenti critici c’è sempre e si fa vedere anche in fase offensiva. Ammonito, sarà squalificato contro il Genoa.

Mario Rui 7 – Zappacosta lo costringe a restare basso, ma si rende utile. Suo il cross per il gol di Callejon, tenta il raddoppio. Si prende la rivincita da ex.

Fabian Ruiz 6,5 – Ha la prima grande occasione della partita, è rapido nell’inserimento e calcia di destro sul primo palo. Assicura grande dinamismo.

Elmas (41’ st) sv – Contribuisce a gestire la vittoria nel finale.

Demme 6 – Protegge la difesa, quando Dzeko arretra va in prima battuta a rubargli il pallone. Ordinato e bravo a tenere la posizione. Subito ammonito, dovrà saltare la partita con il Genoa.

Lobotka (25’ st) 6 – Ha dato ritmo in mezzo al campo in un momento delicato.

Zielinski 6 – Ha l’occasione per portare in vantaggio il Napoli dopo pochi minuti. Sempre vivace e nel vivo del gioco.

Callejon 6,5 – Non è pronto dopo la traversa colpita da Milik a ribattere a rete. Si rende spesso pericoloso. Nella ripresa porta in vantaggio il Napoli. Anticipa Ibanez e sorprende Lopez.

Lozano (25’ st) 6 – Ha un’occasione anche lui per andare in gol.

Milik 6 – Grande spunto di testa, colpisce la traversa con Lopez battuto. Poi impegna Lopez da dentro l’area.

Mertens (19’ st) 6,5 – Entra bene e vivacizza il gioco offensivo del Napoli. Nel finale ha il pallone del terzo gol, ma Lopez si oppone.

Insigne 7 – Sempre pericoloso, cerca il gol come un’ossessione. Lo trova nel finale, con un tiro a giro dal vertice dell’area. Sesta rete in campionato.

Gattuso (all.) 7 – Ha dato un’anima al Napoli, ha vinto la Coppa Italia e con questa vittoria sulla Roma raggiunge il quinto posto in classifica.

Fonte: Guido D’Ubaldo (Cds)