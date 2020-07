Il Mattino: top e flop. Il portoghese migliore in campo, in difesa tiene e in attacco sforna assist e va vicino al gol. Di Lorenzo in ombra

Il Mattino

Non poteva che finire con un successo del Napoli. Perché gli azzurri mettono in un angolo la Roma, la costringono a difendere con costanza, con Mkhitaryan che parte spesso da mezzala e Kluivert fa da spalla a Dzeko: la difesa con cinque uomini della Roma a volte pare una specie di catenaccio dove nel primo tempo è solo uno straordinario Pau Lopez a evitare la capitolazione. Nella ripresa il ritmo diventa tambureggiante, il Napoli cerca combinazioni veloci, è più fresco: quando la Roma riparte, in verticale, lo fa in maniera costantemente pericolosa. Decide alla fine una magia di Insigne.Ma il risultato è giusto. Come l’aggancio alla Roma in classifica. Fonte e voti Il Mattino

MERET 6

DI LORENZO 5,5

MANOLAS 6

KOULIBALY 6

MARIO RUI 7

FABIAN 6

DEMME 6

ZIELINSKI 6,5

CALLEJON 6,5

MILIK 6

INSIGNE 7

MAKSIMOVIC 6

MERTENS 6,5

LOBOTKA 6

LOZANO 6

ELMAS SV