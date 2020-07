Il Ciuccio sbrana la Lupa. Per il Mattino c’è la mano di Gattuso

Ritmo sempre alto, nonostante da questo campionato non ci sia più nulla da chiedere. Costringe a stare costantemente bassa la Roma, in certi momenti gli azzurri la sbranano come aggressività. C’è la sua mano, nel cuore e nel passo. Sistema a dovere la catena di sinistra e non è un caso che gran parte dei pericoli arrivino da lì.Quando la squadralo ascolta e gira velocemente la palla,le occasioni arrivano. Per Gattuso il voto è sette.Fonte: Il Mattino