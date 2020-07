Gerard Lopez (pres. Lille): “Osimhen? Se vai a Napoli diventi una superstar”

Il Napoli e il Lille continuano a trattare per Osimhen, mancano pochi milioni tra le parti, perciò la strada sembra spianata per chiudere al meglio la trattativa. Il presidente del club transalpino Gerard Lopez analizza la situazione.“Le offerte per Victor in queste settimane non sono mancate, ci siamo confrontati e alla fine dovevamo fare una scelta importante per il suo futuro. Il Napoli? Viene dopo Juventus e Barcellona, alla pari con l’Atletico Madrid. Se lui dovesse andare nella città partenopea, diventerebbe una superstar. Avere Napoli ai tuoi piedi sarebbe importante e lui saprebbe reggere la pressione”.

Fonte: Antonio Giordano Corriere dello Sport