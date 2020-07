Il tabloid inglese The Indipendent parla dell’interesse di Manchester United e Manchester City per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. I club di Manchester sono avversari anche mercato avendo come obiettivi Milan Skriniar dell’Inter e Kalidou Koulibaly del Napoli. Entrambi i difensori hanno una valutazione importante, sarà difficile acquistarli e portarli in Premier, ma nel calciomercato tutto è aperto.