Compagnoni: “Napoli forte dovrebbe essere tra le prime 4. Progetto giusto”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Maurizio Compagnoni, telecronista SKY: “Con 7 punti di vantaggio dalla Lazio, la Juventus non penso perderà colpi per strada. Sono molto curioso di vedere la Juventus contro il Milan, pur con assenze importanti, questa Juve fa bene, ma il Milan è in grande condizione. Una squadra così forte come il Napoli, dovrebbe essere tra le prime 4, la squadra attuale non è inferiore a quella che l’anno scorso è arrivata seconda. Al 4° posto quest’anno c’è una squadra che sta volando: l’Atalanta. Non escludo possano arrivare secondi, Lazio e Inter sono in calo, quindi la vedo come favorita per il secondo posto. Vedo un Napoli attivissimo sul mercato, Osimhen mi piace molto, mi ricorda il primo Drogba. Due anni fa stavano vincendo lo scudetto a poche giornate dal termine, hanno un progetto giusto”.